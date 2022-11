DFB-Pokal-Viertelfinale ausgelost

FIRO/FIRO/SID/

Für Dallmann und den FC Bayern geht es gegen Hoffenheim

Die Fußballerinnen von Bayern München treffen im Topspiel des DFB-Pokal-Viertelfinales auswärts auf die TSG Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Anschluss an die Achtelfinalspiele am Wochenende. Die Münchnerinnen hatten sich dabei mit 7:0 gegen den Erstligisten MSV Duisburg durchgesetzt.

Der deutscher Meister und Titelverteidiger VfL Wolfsburg bekommt es indes mit Ligakonkurrent 1. FC Köln zu tun. Auch die Wölfinnen müssen auf fremdem Platz antreten.

Zudem trifft Zweitliga-Tabellenführer RB Leipzig auf die SGS Essen - Carl Zeiss Jena fordert den SC Freiburg zum Duell. Die Viertelfinalpartien sind für 28. Februar und 1. März 2023 angesetzt.