Schlechteste ÖFB-Jahresbilanz seit 2016

Das ÖFB-Team hatte 2022 auch einige schwierige Duelle

Österreichs Nationalteam hat das Länderspiel-Jahr trotz des abschließenden Sieges am Sonntag in Wien gegen Italien (2:0) mit der schlechtesten Bilanz seit 2016 abgeschlossen. Am Ende standen in zehn Spielen drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen zu Buche. Die Österreicher hatten durch ihre Teilnahme an der Liga A der Nations League ab der Amtsübernahme von Teamchef Ralf Rangnick aber beinahe ausnahmslos sehr namhafte Gegner zu bespielen.

>> Spielbericht: Österreich gegen Italien

Die Bilanz unter Rangnick ist mir drei Siegen, einem Remis und vier Niederlagen nur leicht negativ. Unter seinem Vorgänger Franco Foda hatte es im März eine 1:2-Niederlage im WM-Play-off in Wales sowie ein 2:2 im Test gegen Schottland gegeben. Die drei ÖFB-Siege in diesem Jahr gelangen bei Rangnicks Debüt Anfang Juni in Kroatien (3:0) sowie in den beiden abschließenden Testspielen des Jahres gegen Andorra (1:0) und Italien. Das zweite Remis gab es daheim gegen Weltmeister Frankreich (1:1).

Auch 2016, im Jahr der EM-Teilnahme unter Marcel Koller, waren dem ÖFB-Team nur drei Siege gelungen. Damals standen dem aber drei Unentschieden und sechs Niederlagen gegenüber. Schon im Vorjahr war Österreichs Länderspiel-Bilanz mit sieben Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen erstmals seit 2016 nicht positiv ausgefallen. Weniger als drei Siege in einem Kalenderjahr gab es in diesem Jahrtausend in den Jahren 2000, 2004, 2008, 2011 (jeweils zwei) sowie 2007, als unter Josef Hickersberger nur ein voller Erfolg gelang.

Die Länderspiel-Jahresbilanzen des ÖFB-Nationalteams der Männer seit 1990:

Jahr (Spiele): Siege, Remis, Niederlagen, Torverhältnis, Teamchef 1990 (12): 4 3 5 14:16 (Hickersberger, Riedl) 1991 ( 8): 1 2 5 6:16 (Riedl, Constantini) 1992 (10): 2 4 4 18:17 (Happel, Constantini) 1993 ( 9) 3 2 4 12:13 (Prohaska) 1994 ( 8) 2 1 5 12:17 (Prohaska) 1995 ( 7): 4 1 2 24:11 (Prohaska) 1996 ( 6): 5 1 0 7:1 (Prohaska) 1997 ( 8): 6 0 2 14:5 (Prohaska) 1998 (11): 4 4 3 23:15 (Prohaska) 1999 ( 7): 3 1 3 15:20 (Prohaska, Baric) 2000 ( 7): 2 3 2 11:10 (Baric) 2001 (10): 3 2 5 9:16 (Baric) 2002 ( 8): 3 1 4 10:13 (Krankl) 2003 ( 8): 3 1 4 14:13 (Krankl) 2004 ( 8): 2 4 2 14:13 (Krankl) 2005 ( 9): 3 4 2 11:8 (Krankl, Ruttensteiner) 2006 ( 8): 3 1 4 12:14 (Hickersberger) 2007 (12): 1 6 5 7:13 (Hickersberger) 2008 (13): 2 4 7 19:25 (Hickersberger, Brückner) 2009 ( 9): 3 1 5 10:17 (Brückner, Constantini) 2010 ( 7): 3 1 3 12:9 (Constantini) 2011 (11): 2 2 7 13:21 (Constantini, Ruttensteiner, Koller) 2012 ( 8): 4 2 2 13:8 (Koller) 2013 (10): 5 1 4 17:12 (Koller) 2014 ( 8): 4 3 1 10:7 (Koller) 2015 ( 8): 6 1 1 19:6 (Koller) 2016 (12): 3 3 6 12:17 (Koller) 2017 ( 8): 4 3 1 11:7 (Koller, Foda) 2018 (11): 7 1 3 15:8 (Foda) 2019 (10): 6 1 3 19:9 (Foda) 2020 ( 8): 6 1 1 14:7 (Foda) 2021 (16): 7 2 7 24:23 (Foda) 2022 (10): 3 2 5 10:14 (Foda, Rangnick)