Wird die FIFA zum "Propaganda-Werkzeug von Autokraten"?

IMAGO/Moritz Mueller

Der Auftritt von Gianni Infantino (m.) beim WM-Eröffnungsspiel sorgt für heftige Kritik

Imagepflege dank Petro-Dollars: Der WM-Auftakt von Saudi-Arabien wird von der Sportswashing-Debatte überschattet.

Der Auftritt des saudischen Kronprinzen bei der WM-Eröffnungsfeier trieb Wenzel Michalski die Zornesröte ins Gesicht. "Neben Gianni Infantino sitzt da Mohammed bin Salman auf der Ehrentribüne. Dem wird vorgeworfen, den Auftrag dafür gegeben zu haben, den Journalisten Jamal Khashoggi umzubringen", sagte der Deutschland-Direktor von Human Rights Watch im ZDF: "Die FIFA macht sich zum Propaganda-Werkzeug von Autokraten. Das ist Sportswashing."

Und mit dieser Art der Imagepolitur kennt sich Saudi-Arabien bekanntlich bestens aus. Erst kürzlich, knapp vier Wochen vor dem ersten WM-Spiel der Grünen Falken am Dienstag gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien (11:00 Uhr/MagentaTV), konnten sich die Saudis bei der Bekanntgabe ihres jüngsten Coups freuen.

Mitte Januar können sie die Stars von Real Madrid, dem FC Barcelona, Betis Sevilla und dem FC Valencia in Riad begrüßen.

Saudi Arabien investiert Milliarden in Sportevents

Die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Toni Kroos und Marc-Andre ter Stegen, Weltfußballer Robert Lewandowski sowie die anderen Topspieler um Luka Modric und Karim Benzema ermitteln in der Hauptstadt bei einem Miniturnier zum dritten Mal den spanischen Supercup-Sieger.

Das Turnier wird mindestens bis 2029 in Saudi-Arabien stattfinden, der spanische Verband RFEF kassiert dafür laut Medienberichten 30 Millionen Euro. Peanuts im Vergleich zu den Unsummen, die die Herrschenden der absoluten Monarchie, denen der Auftrag zum Mord an Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul im Oktober 2018 zur Last gelegt wird, in andere Bereiche stecken.

Alleine der Aufbau der LIV-Profigolfserie hat Saudi-Arabien zuletzt Milliarden gekostet. Phil Mickelson, Dustin Johnson und Kollegen begaben sich schließlich erst an den Abschlag, nachdem sie dreistellige Millionen-Honorare auf ihren Konten vorgefunden hatten - der Deutsche Martin Kaymer war günstiger zu haben.

Dass sie von Menschenrechtlern als gewissenlose Handlanger der Attentats-Drahtzieher des 11. September 2001 kritisiert wurden, lies die Golfer weitgehend kalt.

Saudi-Arabien planen Ausrichtung der Fußball-WM 2030

Proteste gab es auch in England - und dennoch spielt der Traditionsklub Newcastle United mittlerweile unter saudischer Regie in der Premier League. In die Sportswashing-Debatte wurde auch der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hineingezogen, als er vor vier Wochen auf der arabischen Halbinsel seinen Titel bei der Klub-WM verteidigte.

Schon vorher war der Aufschrei in Deutschland groß, als die Vergabe der Asien-Winterspiele 2029 an die Saudis bekannt wurde. Der ehemalige Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier bezeichnete die Entscheidung als "wirklich sehr skurril", Ex-Skirennläufer Felix Neureuther nannte die Pläne einen "Wahnsinn".

Dabei sind die Winterspiele im wahrsten Sinn nur die Spitze des Eisbergs. Um beim Sportswashing mit dem ungeliebten kleinen Nachbarn Katar mitzuhalten, haben die Saudis ein noch viel größeres Ziel vor Augen: Sie wollen sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung der Fußball-WM 2030 bewerben.

Der Weltverband FIFA will 2024 über die Vergabe entscheiden. Sollte Präsident Infantino dann tatsächlich Saudi-Arabien als Sieger verkünden, dürfte der Skandal im Anschluss sogar noch größer sein als der bei der WM-Vergabe nach Katar.