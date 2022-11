Australien vor Frankreich-Duell gelassen

IMAGO/DARREN ENGLAND

Graham Arnold ist Trainer der australischen Nationalmannschaft

Australiens Fußball-Nationalmannschaft geht gelassen in das WM-Duell mit Titelverteidiger Frankreich. "Wir spielen gegen eine Mannschaft mit blauen Trikots, mehr ist es nicht", sagte Trainer Graham Arnold vor dem Turnierauftakt der Socceroos am Dienstag (20:00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV): "Wir schauen nur auf uns."

Keinesfalls wolle man sich von der stark besetzten Equipe Tricolore einschüchtern lassen. "Wir gehen in jedes Spiel mit der angemessenen Menge an Respekt", betonte Kapitän Matthew Ryan: "Wir wollen nicht in Ehrfurcht erstarren oder überwältigt sein, das würde uns nur von unserem eigenen Spiel abhalten."

Frankreich habe besonders in der Kader-Tiefe große Stärken, wie Arnold betonte. Jedoch hatte die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps zuletzt auch einige Verletzungen zu verzeichnen, besonders der Ausfall von Weltfußballer Karim Benzema sei auch für die Australier "enttäuschend". "Es wäre eine tolle Erfahrung gewesen, gegen den besten Spieler der Welt zu spielen", betonte Arnold, "er hätte es verdient gehabt, hier zu sein."

Nach dem Spiel gegen Frankreich trifft Australien in der Gruppe D noch auf Tunesien und Geheimfavorit Dänemark.