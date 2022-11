Jamal Musiala schreibt WM-Geschichte

Jamal Musiala vom FC Bayern ist der viertjüngste DFB-Spieler, der je bei einer Fußball-WM zum Einsatz kam.

Durch sein Turnier-Debüt in Al-Rajjan gegen Japan im Alter von 19 Jahren, 8 Monaten und 28 Tagen schob sich der Offensivspieler in dem Ranking vor Toni Kroos, der 2010 in Südafrika mit 20 Jahren, 5 Monaten und 19 Tagen erstmals bei einer WM für die Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz kam.

Jüngster DFB-Akteur bei einer WM ist bislang Karl-Heinz Schnellinger, der bei der WM 1958 in Schweden im Alter von 19 Jahren, 2 Monaten und 11 Tagen seine Premiere feierte.

Einziger weiterer Akteur in Hansi Flicks WM-Aufgebot unter den Top Ten ist auf Platz sieben Thomas Müller, der 2010 im Alter von 20 Jahren und 9 Monaten seinen ersten WM-Einsatz bestritt und beim 4:0 gegen Australien gleich sein erstes WM-Tor erzielte.

Youssoufa Moukoko, der am Sonntag seinen 18. Geburtstag feierte, könnte in Katar zum jüngsten deutschen WM-Spieler überhaupt werden.

Die Top-Ten der jüngsten DFB-Spieler bei einer WM:

1 Karl-Heinz Schnellinger 19 Jahre, 2 Monate, 11 Tage WM 1958, CSSR, 2:2

2 Leopold Neumer 19 Jahre, 4 Monate, 1 Tag, WM 1938, Schweiz, 2:4

3 Edmund Conen 19 Jahre, 6 Monate, 17 Tage, WM 1934, Belgien 5:2

4 Jamal Musiala (FC Bayern) 19 Jahre, 8 Monate, 28 Tage*

5 Toni Kroos 20 Jahre, 5 Monate, 19 Tage, WM 2010, Ghana, 1:0

6 Marcell Jansen 20 Jahre, 8 Monate, 4 Tage, WM 2006, Portugal, 3:1

7 Thomas Müller (FC Bayern) 20 Jahre, 9 Monate, 0 Tage, WM 2010, Australien, 4:0*

8 Julian Draxler 20 Jahre, 9 Monate, 18 Tage, WM 2014, Brasilien, 7:1

9 Franz Beckenbauer 20 Jahre, 10 Monate, 1 Tag, WM 1966, Schweiz 5:0

10 Hansi Müller, 20 Jahre, 10 Monate, 5 Tage, WM 1978, Polen, 0:0

* im aktuellen WM-Kader