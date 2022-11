Spanien-Trainer vor Deutschland-Spiel selbstbewusst

Luis Enrique will mit seiner Mannschaft den historischen Sieg zum WM-Auftakt der Spanier genießen - am Donnerstag beginnt die Vorbereitung auf den Gruppenkracher am Sonntag gegen Deutschland.

Nach dem 7:0 gegen Costa Rica und damit dem höchsten Sieg einer spanischen Mannschaft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft hat der ehemalige Profi keine Bedenken, dass sein Team sich von dem Sieg beeindrucken lassen könnte.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im nächsten Spiel gegen Deutschland antreten, und Deutschland muss gewinnen", betonte Enrique.

Die 1:2-Niederlage der DFB-Mannschaft gegen Japan sei überraschend gewesen, sagte Enrique und strich anschließend die Stärken der Asiaten heraus.

Mit Blick auf das eigene Auftaktspiel, mit dem die Spanier ihre Mitfavoritenrolle bei der WM in Katar eindrucksvoll unterstrichen und die kommende Partie gegen die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick, sagte der 52-Jährige: "Wir werden genauso versuchen, gegen Deutschland zu spielen. Wenn sie uns schlagen, dann müssen wir sagen, dass sie besser waren als wir."