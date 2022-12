Brasilien-Fans schicken Pelé gute Wünsche

APA/AFP

Fans an der Copacabana wünschten Pelé gute Besserung

Wie die brasilianischen Nationalspieler und -Fans bei der Weltmeisterschaft in Katar haben auch Anhänger in der Heimat beim Achtelfinalsieg gegen Südkorea an Pelé gedacht. Einige Zuschauer nutzten das offizielle WM-Fanfest an der Copacabana am Montag, um dem "König des Fußballs" gute Wünsche zu schicken. Nachrichten wie "Força Pelé", mit denen sie der Fußball-Legende Kraft wünschten, standen auf ihren Schildern.

Banner mit Konterfei

25.000 Fans kamen dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" zufolge am weltberühmten Strand zusammen, um Brasiliens 4:1 (4:0)-Show gegen Südkorea anzuschauen. Pelé befindet sich seit mehreren Tagen im Krankenhaus in São Paulo. Laut Medienberichten schlägt die Chemotherapie bei ihm nicht mehr an. In einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés hieß es, dass er stark und voller Hoffnung sei. Die Partie wollte er aus dem Spital verfolgen und die Spieler anfeuern.

Die Brasilianer wollen beim Turnier in Katar ihren sechsten WM-Titel gewinnen. Brasiliens Fans in Doha hatten nach zehn Spielminuten ein Banner mit dem Konterfei Pelés enthüllt. Die Spieler posierten nach der Partie mit einem Banner, welches das Konterfei des 82-Jährigen zeigte.

apa