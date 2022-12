Matthäus adelt Bobic: "Wäre eine sehr gute Besetzung"

unknown

Lothar Matthäus (r.) spricht sich für Fredi Bobic als DFB-Geschäftsführer aus

Für Lothar Matthäus wäre Fredi Bobic als Nachfolger von Geschäftsführer Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die richtige Wahl. "Er hat tolle Arbeit geleistet, kennt den DFB und die DFL in- und auswendig. Das wäre eine sehr gute Besetzung", sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei Sky.

Bobic, aktuell Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten Hertha BSC, sei "einer, der sagt, was Fakt ist - und nicht rumeiert. Wir brauchen klare Ansagen und klare Wege beim DFB", ergänzte Matthäus. Bobic gilt als Topkandidat auf das Bierhoff-Erbe, obwohl er betont hatte, "nicht auf Jobsuche" zu sein.

Matthäus selbst sieht sich beim DFB nicht in einer verantwortlichen Rolle. "Wenn der DFB mal eine Meinung haben will, kann er gerne anrufen und man kann sich gerne treffen. Aber ich will mich im Tagesgeschäft des DFB nicht einmischen, das ist nicht meine Lebensplanung", sagte er.

Der 61-Jährige legte überdies Thomas Müller einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nahe. "Ich hätte selbst das ein oder andere Spiel weglassen müssen, das sieht man im Nachhinein mit offeneren Augen", sagte er.

"Thomas hat viele Aufgaben mit Bayern München und auf seiner Position haben wir viel Potenzial für die Zukunft", erläuterte Matthäus. Er nannte hier Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Leroy Sane, Serge Gnabry, Timo Werner sowie Karim Adeyemi. Warum also, fragte Matthäus, solle Müller "sich das noch antun?"