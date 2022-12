Bierhoff-Nachfolger? Das sagt Philipp Lahm

Philipp Lahm sieht die deutsche Nationalmannschaft trotz des ernüchternden Ausscheidens in der Vorrunde der Fußball-WM 2022 in Katar für die Europameisterschaft 2024 gut aufgestellt.

"Genügend Qualität haben wir. Was uns fehlt, ist Stabilität, gerade wenn ich mir die Defensive anschaue. Und es muss sich eine Mannschaft finden, wo sich die Menschen und die Bevölkerung zu einhundert Prozent identifizieren können", sagte der Turnierdirektor auf einer Pressekonferenz in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig-Abtnaundorf.

Vom WM-Aus der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Katar zeigte er sich überrascht. "Die Spieler spielen bei Topmannschaften, haben internationale Erfahrung und als Deutschland ist man es nicht gewohnt, in der Vorrunde auszuscheiden", sagte der 39-Jährige.

Den nun folgenden personellen Umbruch an der Spitze des deutschen Fußballs sieht er als normale Aufarbeitung an.

"Wenn Deutschland zwei Weltmeisterschaften hintereinander in der Vorrunde ausscheidet und dazwischen bei der Europameisterschaft im Achtelfinale ausscheidet, dann ist es klar, dass man, wie man so schön sagt, jeden Stein umdrehen und analysieren muss", sagte Lahm, der vor allem die Spieler in die Pflicht nimmt: "Viel wichtiger ist es, eine Mannschaft zu finden, die auf dem Platz zusammen agiert."

Philipp Lahm hofft 2024 auf "Gemeinschaftserlebnis"

Er selbst habe "keine Ambitionen", Nachfolger von DFB-Direktor Oliver Bierhoff zu werden, und wolle sich aus den Personaldiskussionen heraushalten, so Lahm. "Ich bin ehemaliger Spieler und habe sicherlich Expertise in Sachen Fußball, auf der anderen Seite bin ich aber Turnierdirektor und habe das Turnier zu organisieren."

Er sieht seine primäre Aufgabe darin, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern. "Wir brauchen in unserem Land wieder ein Gemeinschaftserlebnis wie 2006, dass man sich und die Welt feiert", sagte Lahm.