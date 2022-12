Real Madrid tütet wohl Mega-Transfer ein

William Volcov via www.imago-images.de

Endrick soll vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen

Champions-League-Sieger Real Madrid steht offenbar vor einer Verpflichtung des brasilianischen Supertalents Endrick.

Wie "ESPN" berichtet, sollen sich die Königlichen mit dem 16-Jährigen und seinen Eltern auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben und seinem aktuellen Klub Palmeiras Sao Paulo eine Ablösesumme von 72 Millionen Euro zahlen.

Der spanischen Tageszeitung "Marca" zufolge sei der Transfer "auf der Zielgeraden".

Endrick würde aber wohl frühestens im Sommer 2024 vom brasilianischen Fußball-Meister nach Madrid wechseln, da der Angreifer am 21. Juli 2024 volljährig wird und erst danach nach FIFA-Statuten offiziell wechseln darf.

Am 6. Oktober hatte er für Palmeiras sein Profidebüt gegeben, in der abgelaufenen Saison kam er in sieben Spielen auf drei Treffer. Auch Paris St. Germain und der FC Chelsea sollen das Wunderkind auf dem Zettel gehabt haben.

Mit der Verpflichtung von Endrick würden die Königlichen ihren erfolgreichen Weg weitergehen, talentierte Brasilianer früh an sich zu binden. 2018 kam Vinicius Junior für 45 Millionen Euro nach Madrid, ein Jahr später dann Rodrygo. Beide sind mittlerweile Leistungsträger im Klub und in der Nationalmannschaft.