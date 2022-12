Rapid holt gegen Schalke ein 2:2-Remis

GEPA pictures/ Philipp Brem

Rapid holte ein 0:2 auf.

Der SK Rapid hat am Freitagabend im Testspiel im Allianz Stadion gegen den deutschen Bundesligisten Schalke 04 ein 2:2 erkämpft.

Im letzten Match der Hütteldorfer in diesem Jahr glichen Christoph Knasmüllner via Freistoß (49.) und Roman Kerschbaum per Handelfmeter (62.) vor 9.100 Fans eine 2:0-Halbzeitführung der Gelsenkirchener noch aus.

"Ich bin zufrieden mit der Leistung, vor allem weil wir den Zuschauern etwas geboten haben", resümierte Rapid-Coach Zoran Barisic.