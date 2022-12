Wolf trainiert "ohne Einschränkungen"

APA/AFP

Wolf nach langer Pause wieder fit

Der drei Monate verletzt ausgefallene Hannes Wolf ist beim Trainingsauftakt des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Dienstag wieder voll einsatzfähig.

Der Steirer hatte Mitte September einen Labrumabriss im Schultergelenk erlitten und war operiert worden. Der Mittelfeldspieler sei bereits in der vergangenen Woche bei der U23 integriert worden und könne am Dienstag "ohne Einschränkungen einsteigen", so Gladbachs Athletik-Trainer Alexander Mouhcine.

