Altach gibt Prokop an DSV Leoben ab

Lukas Prokop verlässt den SCR Altach

Der SCR Altach hat Linksverteidiger Lukas Prokop an den DSV Leoben abgegeben.nDer 23-Jährige absolvierte seit seinem Wechsel von der Wiener Austria im Sommer 2021 nur acht Einsätze in der Bundesliga für die Vorarlberger.

"Für Lukas ist es von hoher Bedeutung wieder regelmäßig Spielzeit in einer 1. Mannschaft zu bekommen. Wir sind froh, dass mit dem DSV Leoben eine Lösung gefunden worden ist. Ich wünsche Lukas eine erfolgreiche Zukunft!", so Sportdirektor Georg Festetics.

𝐋𝐮𝐤𝐚𝐬 #𝐏𝐫𝐨𝐤𝐨𝐩 wechselt zum DSV Leoben 🔄



Der gebürtige Wiener kam im Sommer 2021 von Austria Wien ins Rheindorf und absolvierte acht Bundesligapartien. Nun zieht es ihn weiter in den Osten. 🧭



Alles Gute auf deinem weiteren Weg, Luki! 😊



ℹ️ https://t.co/2STTKkPbac pic.twitter.com/4CsYlM4J4J — SCR Altach (@SCRAltach) 13. Dezember 2022

Prokops Vertrag in Altach wäre noch bis Saisonende gelaufen. Leoben peilt den Aufstieg in die 2. Liga an, der Traditionsclub aus der Steiermark ist aktuell Erster der Regionalliga Mitte.

