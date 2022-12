Schwarz sieht positive Entwicklung bei Hertha BSC

Tom Weller, dpa

Sandro Schwarz will mit Hertha BSC den Klassenerhalt schaffen

Trainer Sandro Schwarz sieht bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC eine positive Entwicklung.

"Wir machen unsere ersten Schritte, eine Identität aufzubauen, und wir bekommen mit, dass unsere Fans Bock darauf haben", sagte der 44-Jährige im "11Freunde-Interview": "Das gibt uns wiederum Kraft."

Schwarz, vor der Saison von Dynamo Moskau nach Berlin gekommen, hatte vor seinem Wechsel gewisse Vorurteile gegenüber der Hertha. "Als Außenstehender denkt man beispielsweise, dass das Olympiastadion ganz schön weitläufig ist", sagte er: "Aber wenn du jeden Tag dort bist, ist Hertha ein echt geiler Klub."

Der frühere Mainzer Trainer setzt dazu auf die Erfahrung von Kevin-Prince Boateng. "Natürlich wissen wir, dass er das eine oder andere gesundheitlich wegzustecken hatte", meinte Schwarz: "Aber was er der Gruppe gibt, wie er mit ein, zwei anderen Jungs die Kabine im Griff hat, das ist schon bemerkenswert."

Er wäre als Trainer "doch behämmert", so Schwarz, "wenn ich nicht ab und an bei einem Boateng nachfragen würde: Was hast du für ein Gefühl? Wie siehst du dieses oder jenes?"