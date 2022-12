RB Leipzig setzt künftig auf Hybridrasen

IMAGO/Roger Petzsche

RB Leipzig spielt seit 2010 in der Red Bull Arena

Mehr Nachhaltigkeit bei RB Leipzig: Der Fußball-Bundesligist wandelt seinen Naturrasen in der Winterpause in einen Hybridrasen um. Dies teilte der Pokalsieger am Donnerstag mit.

Beim sogenannten "Stitching" werden Kunstfasern mit einer speziellen Maschine in den vorhandenen Naturrasen eingenäht. Dies soll neben einer zusätzlichen Stabilität und größeren Belastbarkeit der Spielfläche auch für eine längere Haltbarkeit sorgen und Energie einsparen.

"Das Umrüsten des Rasens ist ein perfektes Beispiel, wie Belange des Sports sinnvoll und gewinnbringend mit Nachhaltigkeitsthemen verknüpft werden können und sollten", sagte RB-Geschäftsführer Johann Plenge.

Zudem gründeten die Leipziger eine "Energie Task Force". Die verschiedenen Expertinnen und Experten arbeiten neben kurzfristigen Möglichkeiten zum Energiesparen auch an mittel- und langfristigen Projekten wie beispielsweise dem Ausbau von Photovoltaik-Flächen.