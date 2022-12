Bayern-Star drückt Frankreich die Daumen

IMAGO/Mladen Lackovic

Bayern-Star Thomas Müller (rechts) drückt Dayot Upamecano (Mitte) die Daumen

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller vom FC Bayern München hat für das Finale der WM 2022 in Katar zwischen Frankreich und Argentinien am Sonntag (16:00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) einen klaren Favoriten.

"Es ist Zeit, sich Träume zu erfüllen", schrieb er an seine Bayern-Teamkollegen Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernandez vor dem Duell mit den Argentiniern und Lionel Messi: "Ihr verdient es. Viel Glück."

Bayern-Star hat noch nicht über seine Zukunft entschieden

Zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft hat sich Müller nach dem frühen deutschen WM-Aus noch nicht abschließend geäußert, Bundestrainer Hansi Flick kündigte im "SID"-Interview aber ein zeitnahes Gespräch an.

Müller ließ via Instagram am Samstag nur wissen, er sei nach zwei Wochen, in der er viel Zeit mit seiner Familie verbracht habe, motiviert für den zweiten Teil der Saison.

