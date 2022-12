Goldenes Trostpflaster: Mbappé bester WM-Torschütze

IMAGO/David Klein

Kylian Mbappé erzielte im Finale einen Dreierpack

Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat sich als dreifacher Endspieltorschütze mit acht Treffern den Goldenen Schuh als bester WM-Goalgetter gesichert.

Der PSG-Star hatte in der 80. per Foulelfmeter, 81. und 118. Minute per Handelfmeter im Endspiel gegen Argentinien dreimal getroffen.

Der 23-Jährige war einmal mehr erfolgreich als Argentiniens Starspieler Lionel Messi (35), der per Foulelfmeter in der 23. und in der 109. Minute doppelt im Finale erfolgreich war.

Bei Treffergleichheit hätte die Anzahl von Torvorbereitungen (3:2) den Kampf um die Torjägerkrone zugunsten von Messi, der zusammen mit Mbappé bei Paris St. Germain spielt, entschieden.

Dritter wurde der Argentinier Julian Alvarez mit vier Treffern. Dahinter folgt Frankreichs Olivier Giroud, der ebenfalls viermal erfolgreich war, allerdings keine Torvorlage besteuerte.