Doch kein Fan-Empfang für Frankreichs Verlierer in Paris

Kein Fan-Empfang für Frankreich in Paris

Nach der Niederlage gegen Argentinien im Finale der Fußball-WM wird die französische Nationalmannschaft nun doch nicht in Paris vor die Fans treten.

Das teilte Noel Le Graet, Präsident des nationalen Fußballverbandes FFF, dem TV-Sender "BMF" mit. Zuvor hatte Sportministerin Amelie Oudea-Castera im Interview mit dem Radiosender France Inter über solche Planungen gesprochen.

"Die Spieler haben es eilig, nach Hause zu kommen", sagte Le Graet. Die Abreise sei direkt "nach der Landung vorgesehen". Die Mannschaft soll gegen 18 Uhr am Flughafen Charles-de-Gaulle ankommen.

Wenn man nicht gewinne, sei man "nicht in der Stimmung" auf der Champs Elysees entlangzugehen, erklärte der FFF-Präsident.

Die Spieler seien "seit über einem Monat weg und haben ihre Leistung erbracht. Sie wollen so schnell wie möglich nach Hause."

Oudea-Castera war bei "France Inter" zu diesem Thema befragt worden. Die Ministerin hatte angedeutet, dass das Team sich bei den Fans für die Unterstützung bedanken und "einige Zeit auf dem Place de la Concorde verbringen" wolle. Die Ministerin hatte aber auch darauf hingewiesen, dass dies noch nicht final bestätigt sei.

Das Team um Superstar Kylian Mbappe hatte am Sonntag das Finale in Katar 2:4 im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren. Die Partie hatte nach Angaben des TV-Senders TF1 in Frankreich für eine Rekordquote von 24,08 Millionen Zuschauern gesorgt.