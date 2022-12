Ex-Austria-Coach Schmid meldet sich zu Wort

JACK GUEZ, APA

Dankende Worte von Manfred Schmid nach seinem Aus bei der Austria

Trainer Manfred Schmid hat sich erstmals seit seiner Trennung von Bundesligist Austria Wien öffentlich zu Wort gemeldet.

Besonderer Dank an die Austria-Fans

In einem auf Facebook veröffentlichten Statement verzichtete der 51-Jährige auf Kritik an der Vereinsführung und bedankte sich stattdessen bei "allen Mitarbeitern" sowie "bei meinem Trainerteam und meinen Spielern, die immer alles gegeben haben".

Besondere Dankesworte gingen auch an die Austria-Fans, von denen Schmid nach eigenen Angaben "unzähligen Nachrichten und nicht enden wollendes positives Feedback" erhielt. "Im Sinne unserer Austria würde ich mir wünschen, dass ihr die Jungs weiterhin so großartig unterstützt wie bisher. Sie haben sich das verdient", schrieb Schmid an die Anhänger.

