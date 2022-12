Darmstadt verlängert vorzeitig mit Holland

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Holland bleibt dem SVD treu

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat den Vertrag mit seinem Kapitän Fabian Holland vorzeitig um ein Jahr bis 2025 verlängert. Das teilte der Spitzenreiter am Dienstag mit.

"Fabi ist nicht nur Sinnbild absoluter Vereinstreue, sondern agiert auch seit vielen Jahren auf konstant hohem sportlichen Niveau", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann.

Linksverteidiger Holland war in der Saison 2014/15 von Hertha BSC zunächst an Darmstadt ausgeliehen worden, seitdem blieb er dem Klub treu und absolvierte 259 Pflichtspiele (sechs Tore). In der aktuellen Spielzeit stand er bislang in 16 Partien auf dem Feld.