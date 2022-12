Mexiko-Legende setzt Karriere in Italien fort

unknown

Torwart Guillermo Ochoa wechselt in die Serie A

Torwart-Routinier Guillermo Ochoa setzt seine Karriere in Italien bei US Salernitana fort.

Wie der Klub, in dessen Management der frühere Bayern-Star Franck Ribery arbeitet, am Mittwoch bekannt gab, ist der Mexikaner Ochoa als Ersatz für den verletzten Luigi Sepe vorgesehen. Ochoa (37) hatte zuletzt in seiner Heimat bei Club America gespielt.

Bei der WM in Katar war Ochoa in einen erlauchten Kreis aufgestiegen: Er absolvierte seine fünfte Weltmeisterschaft, bei der er mit guten Leistungen überzeugte und unter anderem einen Elfmeter von Polens Superstar Robert Lewandowski parierte. Das Aus in der Vorrunde konnte Ochoa jedoch nicht verhindern.