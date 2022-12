Guardiola: City-Zeit nur mit CL-Pokal komplett

APA/AFP

Pep Guardiola ersehnt mit Manchester City den Champions-League-Titel

Star-Trainer Pep Guardiola sieht seine Tätigkeit beim englischen Meister Manchester City als nicht komplett an, solange er mit dem Verein nicht die Champions League gewonnen hat. "Ich werde weiter alles dafür tun, damit wir diese Trophäe gewinnen", sagte der Spanier vor dem Liga-Cup-Achtelfinale am (heutigen) Donnerstag gegen den FC Liverpool. Guardiola hat seinen Vertrag bei City im November um zwei Jahre verlängert, wurde mit dem Club viermal englischer Meister.

In Liga fünf Punkte hinter Arsenal

Er habe aber das Gefühl, dass der Club den wichtigsten Bewerb im europäischen Club-Fußball früher oder später gewinnen werde. In der Saison 2020/21 war der Spitzenclub schon knapp dran, unterlag aber im Finale in Porto Chelsea 0:1. Im Achtelfinale der laufenden Champions League geht es für Manchester City im Februar und März gegen RB Leipzig um die Österreicher Konrad Laimer und Xaver Schlager. Guardiola selbst hat die Champions League mit dem FC Barcelona bereits 2009 und 2011 gewonnen.

In der Premier League liegt der Titelverteidiger fünf Punkte hinter Arsenal auf Rang zwei. Die Punktejagd in England wird am Stephanitag, dem traditionellen "Boxing Day", fortgesetzt.

apa