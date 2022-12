Schalke enttäuscht auch gegen Osnabrück

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Der FC Schalke ist erneut ohne Erfolgserlebnis geblieben

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke bleibt in der Wintervorbereitung weiter sieglos. An der Bremer Brücke reichte es für das Team von Trainer Thomas Reis gegen Drittligist VfL Osnabrück am Donnerstag nur zu einem 2:2 (1:1). Zuvor hatte Schalke auch beim österreichischen Erstligisten Rapid Wien (2:2) und bei Hajduk Split (3:4) in Kroatien nicht gewinnen können.

Die Tore für S04 erzielten U23-Spieler Soichiro Kozuki (15.) an seinem 22. Geburtstag und Ibrahima Cisse (86.), für Osnabrück trafen Paterson Chato (22.) und Ba-Muaka Simakala (47.) per Elfmeter.

17 Tage nach dem WM-Aus der japanischen Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Kroatien (1:3 i.E.) stand Deutschland-Bezwinger Maya Yoshida wieder in der Startelf der Königsblauen.

Der Tabellenletzte der Bundesliga fährt nach der Weihnachtspause vom 2. bis 11. Januar ins Trainingslager nach Belek (Türkei), dort stehen unter anderem zwei Testspiele gegen den FC Zürich (7.1.) und den 1. FC Nürnberg (10.1.) auf dem Programm.

Danach testet der S04 noch gegen Mitaufsteiger Werder Bremen (14.1.), bevor es am 21. Januar im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt wieder um Punkte geht.