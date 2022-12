IOC-Präsident Bach schickt Botschaft an Pelé

JOEDSON ALVES, APA

Sorgen um Fußball-Ikone Pelé

IOC-Präsident Thomas Bach hat Brasiliens todkranker Fußball-Legende Pelé eine Grußbotschaft übermittelt.

"Pelé, unsere Gedanken sind bei dir", schrieb der 68-Jährige an Heiligabend: "Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste." 2016 hatte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees Pele in dessen Heimatstadt Santos den Olympischen Orden verliehen.

An den Weihnachtstagen versammelte sich Pelés Familie an dessen Krankenbett im Hospital Albert Einstein in Sao Paulo. Pelés Töchter Kely und Flavia sowie sein an Heiligabend angereister Sohn Edinho posteten Fotos und Botschaften aus dem Krankenzimmer. "Dankbarkeit. Liebe. Einigkeit. Familie", schrieb Kely Nascimento: "Wir danken euch alle für die Liebe und das Licht, das ihr uns schickt."

Am Mittwoch hatte das Krankenhaus mitgeteilt, dass schreitet der Krebs bei dem 82-jährigen Pelé unaufhaltsam voranschreitet. Auch gaben die Mediziner "Nieren- und Herzfunktionsstörungen" bekannt. Pelé befinde sich allerdings "weiterhin in einem normalen Zimmer, wo er die notwendige Pflege erhält".