Liverpool verpflichtet Stürmer Gakpo

APA/AFP

Stürmer zeigte bei der Fußball-WM im Oranje-Dress sein Können

Der FC Liverpool verpflichtet den niederländischen Nationalstürmer Cody Gakpo, der zuletzt bei der WM in Katar starke Leistungen zeigte und drei Tore in fünf Spielen erzielte. Wie dessen bisheriger Verein PSV Eindhoven am Montagabend mitteilte, reist der 23 Jahre alte Angreifer "sofort nach England", um die für den Wechsel notwendigen Formalitäten zu erledigen.

Über die Ablösesumme für den ursprünglich bis 2026 an Eindhoven gebundenen Gakpo machte der Club keine genauen Angaben, PSV-Geschäftsführer Marcel Brands sprach in der Vereinsmitteilung aber von einem "Rekordtransfer" für die Eindhovener.

