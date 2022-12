Freiburg verpflichtet Nationalspielerin

SC FREIBURG/SC FREIBURG/SC FREIBURG/

Annabel Schasching unterschreibt beim SC Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat die österreichische Nationalspielerin Annabel Schasching verpflichtet. Die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt in der Winterpause von Österreichs Vizemeister Sturm Graz zum Sport-Club.

"Annabel hat trotz ihres jungen Alters schon viel Erfahrung in der österreichischen Bundesliga sammeln können und wird unser Mittelfeld durch ihre Physis und ihre torgefährliche Spielweise verstärken", sagte Birgit Bauer-Schick, Abteilungsleiterin beim Bundesliga-Tabellenvierten.

Schasching erzielte in der laufenden Spielzeit in neun Einsätzen für Graz acht Tore und drei Vorlagen. 2021/2022 wurde sie in Österreichs Frauen-Bundesliga als Spielerin der Saison ausgezeichnet.