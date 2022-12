Reaktionen: Neymar, Özil und Co. trauern um Péle

imago sportfotodienst

Pelé und Neymar: Ein Bild aus alten Zeiten

Der Weltfußball trauert um seinen vielleicht größten Spieler. Am Donnerstag ist Brasiliens dreimaliger Weltmeister Pelé im Alter von 82 Jahren in Sao Paulo gestorben, das bestätigte seine Familie. Er war seit geraumer Zeit krank und musste sich zuletzt schon im Krankenhaus behandeln lassen.

"Alles, was wir sind, sind wir dank dir. Wir lieben dich auf ewig. Ruhe in Frieden", schrieb seine Tochter Kely Nascimento auf Instagram. Nach Angaben des Albert-Einstein-Krankenhauses starb Pelé, der lange gegen den Krebs gekämpft hatte, an "multiplem Organversagen."

Auf Pelés offiziellem Twitter-Account war um 20.18 Uhr deutscher Zeit ein Schwarz-Weiß-Foto der Fußball-Legende zu sehen. "Inspiration und Liebe kennzeichneten die Reise von König Pelé, der heute friedlich eingeschlafen ist. Liebe, Liebe und Liebe, für immer", war darunter zu lesen.

Die Reaktionen der Fußball-Welt auf Pelés Tod ließen nicht lang auf sich warten:

Brasiliens Fußballverband CBF (auf Twitter): "Pelé, König für immer."

Neymar (gemeinsam mit Pelé Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft): "Vor Pele war die 10 nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pelé war Fußball nur ein Sport. Pele hat alles verändert. Er machte Fußball zu Kunst, zu Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen eine Stimme, und vor allem: Er hat Brasilien sichtbar gemacht. Fußball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht! Er ist gegangen, aber seine Magie wird bleiben. Pelé ist EWIG!!"

Zico (71-maliger Nationalspieler Brasiliens): "Adeus, König Edson Arantes do Nascimento. Unser Pelé hat uns heute verlassen. Die ewige Nummer 10 war und bleibt für immer eines der größten Idole des Weltfußballs, eine Inspiration für alle Generationen. Es wird für immer in unseren Herzen sein!"

Gerson (Weltmeister mit Pelé 1970): "Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur. Ich hatte die Ehre, mit Pele und auch gegen ihn zu spielen. Ein wahres Genie, unter den wenigen, die ich getroffen habe. Er hat die Welt mit seinem einzigartigen Fußball verzaubert, war all der Auszeichnungen und Trophäen würdig, die er während seiner brillanten und beispiellosen Karriere im Sport gewonnen hat. Sein grandioses Werk, seine sensationellen Tore, seine großartige Vision des Spiels werden für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Von Herzen, Pele, danke für alles, was du für den brasilianischen und den Weltfußball getan hast. Möge der König in Frieden ruhen und möge Gott seine Freunde, seine Familie und seine Millionen von Fans trösten."

Romario (Weltmeister von 1994): "Heute verabschiedet sich Brasilien von einem seiner berühmtesten Söhne: Pelé, dem König des Fußballs. Der zum Athleten des Jahrhunderts gewählte Edson Arantes do Nascimento ließ die Welt vor seinem Talent verneigen und brachte den brasilianischen Fußball zum Altar der Götter."

DFL Deutsche Fußball Liga: "Die Fußballwelt trauert um einen der größten Spieler aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Pelé."

Mesut Özil (bei Twitter): "Ich bin sicher, dass der 'Heaven FC' mit Maradona und Pelé auf ewig unbesiegbar sein wird."

Kylian Mbappé (bei Twitter): "Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird niemals vergessen werden. RIP König."

Cristiano Ronaldo (bei Twitter): "Mein tiefstes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Édson Arantes do Nascimento. Ein bloßes 'Adeus' vom ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die gesamte Fußballwelt erfasst. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz von gestern, heute, für immer. Die Zuneigung, die er mir immer zeigte, war in jedem Moment, den wir teilten, gegenseitig, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird in jedem von uns Fußballliebhabern für immer weiterleben. Ruhe in Frieden, König Pelé."

Robert Lewandowski (Polen): "Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fußball verliert einen Helden."

Sergio Ramos (Spanien): "Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen. Der Fußball wird sich immer an dich erinnern. Ruhe in Frieden Pelé."

Joseph S. Blatter (Ex-FIFA-Präsident, Schweiz): Sehr traurige Nachricht. Pelé hat uns verlassen. Die Welt betrauert den größten Fußballer in der Geschichte und eine wunderbare Persönlichkeit."

Real Madrid (Spanien): "Real Madrid C.F., sein Präsident und Vorstand bedauern zutiefst den Tod der Weltfußballlegende Edson Arantes do Nascimento, Pelé, einem der größten Spieler aller Zeiten. Pelé wird allen, die diesen Sport lieben, für immer in Erinnerung bleiben, und sein Vermächtnis macht ihn zu einer der großen Legenden des Weltfußballs."

FC Barcelona (Spanien): "Barça hat mit Trauer Kenntnis vom Tod von "Rei" Pelé, einem der größten Fußballer aller Zeiten, genommen. Er hat den Fußball größer denn je gemacht. Möge er in Frieden ruhen."

La Liga (Spanien): "Eine Legende des Weltfußballs. La Liga drückt sein Beileid zum Tod von Pelé aus und spricht seiner Familie und seinen Freunden das tiefste Beileid aus. Ruhe in Frieden, O Rei."