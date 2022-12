Nach Pelés Tod leben noch fünf Weltmeister von 1958

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Nach Pelés Tod sind nur noch fünf WM-Helden von '58 am Leben

Der Tod der brasilianischen Fußball-Legende Pelé (82) wird auch von den fünf verbliebenen Weltmeistern von 1958 betrauert.

Aus der Selecao, die WM-Gastgeber Schweden im Finale mit 5:2 entzauberte, leben noch Mario Zagallo (91), Pepe (87), Dino Sani (90), Mazzola (84) und Moacir (86). Pelés Stern war bei der Endrunde als 17-Jähriger mit zwei Toren im Endspiel aufgegangen.

"Heute hält die Welt weinend inne und verabschiedet sich vom Größten von allen. Vom König des Fußballs", bekundete Zagallo via Instagram. Der "Alte Wolf" hatte an der Seite von Pelé noch die WM 1962 gewonnen und führte den "König" 1970 als Trainer der Selecao in Mexiko zu seiner dritten Krone.