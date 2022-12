Infantino würdigt verstorbenen Pelé

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Gianni Infantino ehrt den verstorbenen Pelé

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in einer Stellungnahme des Weltverbandes an die Leistungen Pelés erinnert. "O Rei", der König, wie Pelé genannt wurde, sei in vielerlei Hinsicht einzigartig gewesen. "Pelé tat Dinge, von denen kein anderer Spieler auch nur zu träumen wagte", schrieb Infantino über die am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo verstorbene Legende.

"Eine magnetische Ausstrahlung"

"Vor allem aber bestieg "The King" den Thron mit einem Lächeln im Gesicht", teilte der FIFA-Chef mit. "Der Fußball konnte damals sehr brutal sein, und Pelé wurde oft hart angefasst. Aber er wusste sich zu wehren und war immer ein vorbildlicher Sportler, der seinen Gegnern echten Respekt entgegenbrachte."

Die Momente, die er gemeinsam mit dem dreimaligen Weltmeister verbracht habe, "werden für immer in meinem Gedächtnis und in meinem Herzen bleiben", schrieb Infantino. "Pelé hatte eine magnetische Ausstrahlung, und wenn man mit ihm zusammen war, blieb der Rest der Welt stehen."

Das Vermächtnis des Weltmeisters von 1958, 1662 und 1970 lasse sich nicht in Worte fassen. "Sein Leben besteht aus mehr als nur Fußball. Er hat die Wahrnehmung in Brasilien, in Südamerika und in der ganzen Welt zum Besseren verändert." Pelé sei schon seit langer Zeit unsterblich "und wird deshalb für immer bei uns sein."

apa