Hannover 96 verlängert mit Muroya

Sei Muroya kam bei Hannover 96 bislang auf 82 Einsätze

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit Außenverteidiger Sei Muroya bis 2025 verlängert.

"In den vergangenen Monaten hat er sich, gerade was sein Offensivspiel betrifft, noch einmal weiterentwickelt. Wir sind sehr froh, dass er weiterhin in unserem Team und bei Hannover 96 bleiben wird", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Der Japaner Muroya steht seit Sommer 2020 bei den Niedersachsen unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit kam der 28-Jährige in 18 der 19 Pflichtspiele zum Einsatz, erzielte drei Tore und bereitete drei Treffer vor.