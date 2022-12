St. Pauli verlängert mit Aremu

FIRO/FIRO/SID/

Seit 2020 bestritt Aremnu 47 Spiele für St. Pauli

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Afeez Aremu verlängert.

Über die neue Laufzeit machte der Klub keine Angaben, die Vereinbarung sei aber "langfristig".

Der 23 Jahre alte Nigerianer war im August 2020 vom norwegischen Erstligisten IK Start Kristiansand zu den Braun-Weißen gewechselt.

In der laufenden Spielzeit stand Aremu in zwölf Pflichtspielen auf dem Platz, davon neunmal von Beginn an. Auf sein erstes Tor für St. Pauli wartet Aremu dagegen noch.