Degradierter Rashford erlöst Manchester United

IMAGO/Manjit Narotra

Marcus Rashford sorgt für den nächsten Sieg von Manchester United

Dank Edeljoker Marcus Rashford hat Manchester United seinen Aufwärtstrend in der englischen Premier League fortgesetzt und sich zumindest vorübergehend auf einen Champions-League-Rang vorgeschoben.

Die Mannschaft des niederländischen Teammanagers Erik ten Haag gewann am Silvestertag bei Kellerkind Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (0:0) und feierte erstmals seit April 2021 fünf Pflichtspielsiege in Serie.

Ehe der Ball im Molineux Stadium rollte, hallte in Gedenken an die verstorbene brasilianische Fußball-Legende Pele lauter Applaus von den Rängen.

Der Anstoß erfolgte dann ohne Nationalspieler Rashford: Aus "disziplinarischen Gründen" nahm der 25-Jährige zunächst auf der Bank Platz, wie Coach ten Haag vor dem Anpfiff begründet hatte.

Erst nach einer torlosen ersten Hälfte betrat Rashford, der für die Three Lions bei der WM in Katar in fünf Spielen drei Treffer erzielt hatte, den Rasen - und ließ die Red Devils in der 76. Minute jubeln.

Wenig später schob der Einwechselspieler (84.) den Ball ein zweites Mal über die Torlinie, doch wegen eines Handspiels nahm Referee Robert Jones den Treffer nach Videobeweis zurück.