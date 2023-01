Tausende nehmen Abschied von Pelé

Brasilien nimmt endgültig Abschied von Pelé: In Santos hat die öffentliche Totenwache für die Fußball-Legende begonnen.

Pelé lag friedlich in seinem Sarg, die Hände gefaltet, der Körper umhüllt von weißen Blumen - und Tausende nahmen endgültig Abschied von ihrem Fußball-König.

Viele Menschen weinten bei der öffentlichen Totenwache in Santos, auch kleine Kinder, die Pelé nie spielen sahen. Sie hielten sein Trikot mit der Nummer "10" voller Stolz in den Himmel, Brasilien erweist seinem Helden 24 Stunden lang die letzte Ehre.

Um 10:05 Uhr Ortszeit öffneten sich unter Applaus und Pelé-Rufen die Türen zum Estadio Urbano Caldeira "seines" FC Santos, hier hatte Pelé früher den Brasilianern mit seinen Dribblings, Tricks und Toren so viele Momente des Glücks beschert.

Die Fans zogen an dem einbalsamierten Leichnam vorbei, sie bekreuzigten sich, eine Ehrenwache in historischen Uniformen stand am Sarg in der Mitte des Spielfeldes, aus aller Welt wurden Blumenkränze geschickt - unter anderem von Superstar Neymar. Auch Brasiliens Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva wird am Dienstag an der Totenwache teilnehmen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino ebenfalls vor Ort

FIFA-Präsident Gianni Infantino reiste ebenfalls nach Santos. "Pelé ist ewig. Wir sind hier in großer Emotion und Trauer, aber auch mit einem Lächeln - denn er hat uns viele davon geschenkt", sagte Infantino: "Wir werden an alle Fußballverbände der Welt appellieren, mindestens ein Stadion im Land nach Pelé zu benennen. Die Jugend, die kommenden Generationen sollen wissen und sich daran erinnern, wer Pelé war und welche Freude er der Welt gegeben hat."

Schon am Neujahrstag trafen am Nachmittag die ersten Fans vor dem Stadion ein, rund 20 Stunden vor Öffnung der Tore, sie schliefen in der Warteschlange - um sich als Erste von ihrem Idol verabschieden zu können. "Wir haben unseren König verloren. Den Größten der Welt", sagte einer. Als einziger Spieler der Geschichte war Edson Arantes do Nascimento, so Pelés bürgerlicher Name, dreimal Weltmeister geworden. In seiner 21-jährigen Karriere schoss er nach offiziellen Angaben 1283 Tore, die meisten davon in Santos.

Pelés Mutter weiß nichts von seinem Tod

In der Nacht war Pelés Sarg aus Sao Paulo die rund 75 km in die Hafenstadt überführt worden, schon da säumten Hunderte die Straßen - Fans schwenkten riesige Fahnen und zündeten Feuerwerk. Sein Sohn Edinho schrieb in den frühen Morgenstunden bei Instagram: "Wir bringen den König nach Hause."

Das Andenken Pelés, der vor seiner Zeit als wohl bester Fußballer der Geschichte als kleiner Junge auf der Straße Erdnüsse verkaufte, um seine Familie über die Runden zu bringen, wurde zuvor bereits mit einer dreitägigen Staatstrauer geehrt. Nach einem Trauerzug durch die Straßen von Santos, der auch an dem Haus, in dem Peles 100 Jahre alte Mutter lebt, vorbeiziehen soll, wird das Idol dann am Dienstag im Familienkreis beigesetzt.

Und während Brasilien weint und Abschied nimmt, weiß Celeste Arantes, Pelés Mutter, noch gar nicht, dass ihr weltberühmter Sohn am Donnerstag nach einer Krebserkrankung im Alter von 82 Jahren gestorben ist. "Sie ist nicht bei Bewusstsein", sagte Peles Schwester Maria Lucia do Nascimento.