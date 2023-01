ÖFB-Legionär Danso siegt mit Lens gegen PSG

APA/AFP

Danso hatte auch Mbappe im Griff

Kevin Danso schwimmt mit seinem Klub RC Lens auf der Erfolgswelle. Der Prestigesieg über Frankreichs Ligakrösus Paris Saint-Germain am Sonntag war der vorläufige Höhepunkt der Nordfranzosen, die schon sieben Spiele ungeschlagen sind. "Am Neujahrstag zu Hause gegen Paris so aufzutreten und dann noch zu gewinnen, ist ein geiles Gefühl. Es war eine magische Nacht!", jubelte Danso nach dem 3:1-Erfolg. Mit vier Punkten Rückstand ist Lens in der Ligue 1 der erste PSG-Jäger.

Danso hat sich in Frankreich etabliert. Mit dem 24-jährigen 1,90-m-Mann als zentralen Fels einer Dreierabwehr stellt Lens bei nur elf Gegentoren in 17 Spielen die beste Abwehr der Liga. "Ich spüre, dass ich beim RC Lens einen Schritt nach vorne gemacht habe und mich durch das Vertrauen, das mir dort im Club entgegengebracht wird, in meiner Leistung stabilisieren konnte."

Schwierige Zeit in Augsburg

Das sportliche Glück zu finden, war dem Hochveranlagten nicht leicht gefallen. Sein Wechsel nach Frankreich war im August 2021 mit Vorwürfen gegen die Verantwortlichen von Ex-Club Augsburg über die Bühne gegangen. Beim FC hatte er zwar mit 18 Jahren sein Bundesliga-Debüt gefeiert, doch glücklich wurde er nie. Nach zwei Leih-Geschäften zu Southampton und Düsseldorf hatte Augsburg ein drittes für ihn im Sinn - worauf Danso den Verantwortlichen Wortbruch vorwarf und einen Wechsel erstritt.

In Lens steht der elffache ÖFB-Teamspieler bis 2026 unter Vertrag, sein geschätzter Markwert hat sich seit seiner Unterschrift nahezu verdreifacht - und liegt nun im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der gebürtige Steirer, der seine Jugend in England verbracht hat, war in allen Spielen über die volle Zeit im Einsatz. "Ich freue mich total, dass ich da im Abwehrzentrum meinen Teil dazu beitragen kann, dass es bisher schwer war, gegen uns Tore zu schießen."

"Man of the Match"

Gegen PSG wurde Danso als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Sechs Klärungsaktionen, zwei geblockte Schüsse, vier abgefangene Bälle und eine Passquote von 92,7 Prozent verdeutlichten die Leistung. Die Gäste-Offensive, angeführt von Kylian Mbappé, kam kaum zur Geltung. "STOP - Nicht in unserem Zuhause", schrieb Danso in sozialen Netzwerken zu Fotos, die ihn im Zweikampf mit dem französischen Superstar zeigen.

PSG war ohne den noch urlaubenden Weltmeister Lionel Messi und den gesperrte Neymar angetreten. "Auch ohne Messi und Neymar ist PSG eine Weltklasse-Mannschaft", hielt Danso fest. "Jeder Spieler kann den Unterschied machen. Du musst deshalb als Mannschaft zusammenstehen und alles reinschmeißen. Das ist nicht nur physisch in den Zweikämpfen anstrengend sondern auch für den Kopf - weil du gegen Mbappé und Co. immer hellwach sein musst."

L'Equipe: "Sieg kein Wunder"

Zwar glich Paris die Führung der Hausherren durch Przemyslaw Frankowski (5.) dank Hugo Ekitike aus (8.), doch der seit Februar 2020 von Franck Haise betreute Racing Club hatte Antworten parat. Lois Openda (28.) und Alexis Claude-Maurice (47.) fügten dem Champion die erste Pflichtspiel-Niederlage seit März zu. "Der Sieg war kein Wunder, sondern eine logische Folge", befand die französische Sportzeitung "L'Equipe". Schon im Vorjahr hatte Lens gegen PSG zwei 1:1 erreicht.

"Wir sind als Mannschaft fast komplett zusammengeblieben und daher sehr eingespielt", erklärte Danso angesichts des aktuellen Erfolgslaufs. "Der Unterschied zur letzten Saison ist bisher, dass wir auch die Spiele gegen Teams aus den hinteren Tabellenregionen gewinnen."

