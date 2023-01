LASK will "gute Ausgangslage" im Frühjahr nutzen

APA

Auch der LASK ist am Dienstag in die Vorbereitung auf das Frühjahr in der Bundesliga gestartet. Coach Didi Kühbauer bat in Pasching einen unveränderten Kader zur Übungseinheit, der einstige Leihstürmer Marin Ljubicic trainierte nach seiner Fixverpflichtung lediglich mit neuem Status. "Im Herbst haben wir uns eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet. Daran wollen wir anknüpfen und den Schwung bestmöglich in die neue Raiffeisen Arena mitnehmen", sagte Kühbauer.

Das erste Heimspiel im neuen Stadion auf der Gugl gegen Austria Lustenau geht am 24. Februar über die Bühne. Bis dahin wartet allerdings noch viel Arbeit auf den Tabellendritten. Am 19. Jänner fliegt man ins türkische Belek zu einem zehntägigen Trainingslager, insgesamt sechs Testspiele sind geplant. Zum Frühjahrsauftakt gastiert im Cup-Viertelfinale am 5. Februar Austria Klagenfurt in Pasching, den ersten Ligaauftritt hat man am 10. Februar in Altach.

