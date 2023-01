Inter fügt Neapel erste Saisonniederlage zu

IMAGO/Matteo Bazzi

Edin Dzeko erzielte den Siegtreffer für Inter

Tabellenführer SSC Neapel hat seine erste Saisonniederlage in der italienischen Serie A kassiert.

Der Achtelfinalgegner des Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Champions League unterlag bei Inter Mailand mit 0:1 (0:0), liegt mit 41 Punkten aber weiter an der Spitze. Edin Dzeko (56.) traf für Inter (33 Punkte).

Die Verfolger profitierten vom ersten Ausrutscher Neapels im 16. Saisonspiel. Titelverteidiger AC Mailand rückte durch ein 2:1 (2:0) bei der US Salernitana bis auf fünf Zähler heran, Rekordchampion Juventus Turin folgt nach einem mühsamen 1:0 (0:0) beim Vorletzten US Cremonese auf Platz drei (34). Arkadiusz Milik traf für Juve per Freistoß in der Nachspielzeit (90.+1).

Der portugiesische WM-Fahrer Rafael Leao (10.) und Sandro Tonali (15.) schossen Milan derweil früh in Führung. Mexikos Nationaltorhüter Guillermo Ochoa war bei beiden Gegentreffern nicht unschuldig. Federico Bonazzoli (83.) konnte für die Gastgeber nur noch verkürzen.