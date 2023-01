Barça muss im Cup bei Drittligist nachsitzen

APA/AFP

Ousmane Dembele beim Tor zum zwischenzeitlichen 2:1

Der FC Barcelona hat sich am Mittwoch ins Achtelfinale des spanischen Cups gemüht. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Katalanen rangen den Drittligisten CF Intercity in Alicante erst nach Verlängerung mit 4:3 nieder. Den entscheidenden Treffer erzielte Ansu Fati in der 103. Minute. Davor hatte der frühere Barca-Nachwuchsspieler Oriol Soldevila für Intercity in der regulären Spielzeit dreimal die Führung seines Ex-Clubs ausgeglichen (59., 74., 86.).

Für Barcelona trafen Ronald Araujo (4.), Ousmane Dembele (66.) und Raphinha (77.). Mehrere Stammspieler, darunter Weltfußballer Robert Lewandowski, standen nicht im Aufgebot. Auch der Erzrivale Real Madrid hatte am Vortag im Cup alles andere als geglänzt. Ohne David Alaba und zahlreiche weitere Stars siegten die "Königlichen" beim Viertligisten CP Cacereno 1:0.

apa