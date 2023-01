Verlängert Hasebe nochmal in Frankfurt?

Eintracht Frankfurts Routinier Makoto Hasebe denkt kurz vor seinem 39. Geburtstag über die Fortsetzung seiner Fußball-Karriere nach.

"Momentan fühle ich mich sehr gut, ich weiß aber nicht, was im Januar und Februar passiert. Wenn ich mich gut fühle, mache ich weiter. Wenn nicht, dann nicht. Ich entscheide im März", sagte der Japaner nach übereinstimmenden Medienberichten im Trainingslager des hessischen Bundesligisten in Dubai.

Hasebe wird am 18. Januar 39 Jahre alt. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft am Saisonende aus. Er habe "ein klares Signal" vom Verein erhalten, dass er selbst über ein weiteres Jahr im Kader des Europa-League-Siegers befinden könne. "So etwas kannst du nicht kaufen, es geht nicht ums Geld", sagte er. "Es ist mir eine Ehre."

Wenn Hasebe noch eine Saison dran hängt, kann er Uli Stein als ältesten Eintracht-Spieler in der Bundesliga übertrumpfen: Der frühere Nationaltorwart war bei seiner letzten Partie 39 Jahre und 168 Tage alt. Ältester Akteur der Liga-Historie war einst der Schalker Klaus Fichtel mit über 43 Jahren.