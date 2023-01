Italiens Ex-Nationalspieler Vialli mit 58 Jahren verstorben

unknown

Italiens Ex-Nationalspieler Gianluca Vialli ist am Freitag nach langer Krankheit verstorben

Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Gianluca Vialli ist nach langer Krankheit im Alter von 58 Jahren verstorben. Dies teilte der italienische Verband (FIGC) am Freitag mit. Nachdem der einstige Stürmer vor vier Jahren von seiner Bauchspeicheldrüsen-Krebserkrankung genesen war, kämpfte er in den vergangenen Wochen erneut mit einem Tumor.

Seinen Posten als Delegationsleiter der Azzurri hatte er deshalb im Dezember aufgegeben, in dieser Funktion war er auch am EM-Triumph 2021 beteiligt. Am kommenden Wochenende soll es im italienischen Fußball eine Schweigeminute geben.

"Ich bin zutiefst betrübt. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er ein weiteres Wunder vollbringen kann", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina: "Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, war Gianluca ein wunderbarer Mensch und hinterlässt eine unüberbrückbare Lücke, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei all jenen, die seine außergewöhnlichen menschlichen Qualitäten zu schätzen wussten."

Vialli spielte für die italienische Nationalmannschaft drei Turniere, größter Erfolg war Platz drei bei der WM 1990. Im Vereinsfußball verbrachte er seine besten Jahre bei Sampdoria Genua, Juventus Turin und dem FC Chelsea. Bei den Blues startete er auch seine kurze Trainerkarriere, ehe er in den Funktionärsbereich wechselte.