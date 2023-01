Auch ohne Champions League: Wirtz sieht Zukunft bei Bayer

IMAGO/Revierfoto

Will bei Bayer bleiben: Florian Wirtz

Florian Wirtz denkt auch im Fall eines Verpassens der internationalen Plätze nicht an einen schnellen Abgang von Bayer Leverkusen.

"Bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben", sagte sein Vater und Berater Hans J. Wirtz dem "kicker".

Wirtz hat nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für Bayer bestritten. Ohne den 19 Jahre alten Offensivspieler reichte es nach 15 Spielen nur zu Platz zwölf für die Werkself. Eine erneute Teilnahme an der Champions League ist in großer Gefahr.

"Natürlich möchte jeder junge Spieler mit den Besten zusammenspielen, aber er kann in Leverkusen noch viele Dinge lernen, die er bei einem Sammelsurium etablierter Stars nicht so lernen kann", betonte sein Vater.

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027. Er gilt in der Nationalmannschaft als großer Hoffnungsträger für die Heim-EM im kommenden Jahr.