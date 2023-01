Bundesligisten im Duell: Wolfsburg gewinnt Test gegen TSG

IMAGO/Darius Simka

Für den VfL Wolfsburg traf Luca Waldschmidt (r.)

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist mit einer Niederlage in das neue Jahr gestartet. Gegen Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg verlor die TSG trotz eines Doppelpacks von Robert Skov mit 2:3 (1:1).

Hoffenheims Neuzugang Kasper Dolberg gab bei dem in Almancil/Portugal ausgetragenen Testspiel sein Debüt in der Startformation.

Der Däne Skov (30.) brachte die Kraichgauer per Foulelfmeter in Führung und erzielte später auch das zwischenzeitliche 2:2 (73.). Für den VfL trafen Luca Waldschmidt (42.) und Kevin Paredes (72.), Jakub Kaminski (87.) gelang kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Dolberg, der bei der WM in Katar in allen drei Partien für Dänemark auf dem Platz gestanden hatte, war vom französischen Erstligisten OGC Nizza auf Leihbasis gekommen. Zuletzt war der Stürmer an den FC Sevilla verliehen.