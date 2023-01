Braunschweig leiht Wintzheimer von Nürnberg aus

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Manuel Wintzheimer wechselt auf Leihbasis nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig setzt im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga auf personelle Unterstützung von einem Liga-Konkurrenten.

Wie der Verein am Samstag mitteilte, kommt Stürmer Manuel Wintzheimer auf Leihbasis bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

Der 23 Jahre alte Mittelstürmer, der in der Jugend für Bayern München und die SpVgg Greuther Fürth auflief, spielte seit dem vergangenen Sommer in Nürnberg, dort läuft sein Vertrag noch bis 2025.

In 98 Zweitligaspielen erzielte Wintzheimer zwölf Treffer, in dieser Saison gelang ihm in elf Liga-Einsätzen ein Tor.