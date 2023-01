Nizza schmeißt Ex-BVB-Coach Favre raus

IMAGO/Revierfoto

Lucien Favre trainierte bereits die Bundesligisten Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund

Der französische Fußball-Erstligist OGC Nizza hat sich vom langjährigen Bundesliga-Trainer Lucien Favre getrennt. Der Klub bestätigte entsprechende Medienberichte.

Nizza reagierte damit auf den schwachen Start nach der WM-Pause mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und dem peinlichen Pokal-Aus beim Drittligisten CO Le Puy am Wochenende. Als Interimstrainer wird nach Vereinsangaben vorerst Didier Digard, der frühere Coach der Reserve-Mannschaft, fungieren.

Favre hatte erst im Sommer 2022 zum zweiten Mal das Traineramt in Nizza angetreten, nachdem er kurz zuvor seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach eine Absage erteilt hatte. So richtig erfolgreich verlief das Engagement aber nicht. Der ambitionierte Verein von der Côte d’Azur, der dem britischen Milliardär Jim Ratcliffe mit seinem Unternehmen Ineos gehört, belegt in der Ligue 1 derzeit nur den elften Platz.

Der 65 Jahre alte Schweizer Favre hatte zuvor in der Bundesliga die Klubs Hertha BSC, Mönchengladbach und Borussia Dortmund trainiert.