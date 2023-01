Junuzovic zu Trainer-Ausbildung nach New York

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Zlatko Junuzovic wechselt in die USA

Zlatko Junuzovic verlässt den FC Liefering als Co-Trainer, um in New York an seiner Trainerausbildung zu arbeiten. Wie der Zweitligist am Montag anlässlich des Trainingsauftakts bekannt gab, wird der 35-jährige österreichische Ex-Teamspieler (55 Länderspiele) bei den Red Bulls aus der Major League Soccer ein mehrmonatiges Fortbildungsprogramm absolvieren.

Anstelle von Junuzovic wurde der Japaner Yuki Myazawa zum neuen Assistenzcoach bei Liefering ernannt.

