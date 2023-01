Bierhoff-Nachfolge und Co.: Die offenen Fragen beim DFB

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Wie es beim DFB mit Blick auf die Heim-WM weitergeht ist noch offen

Nach der erneuten WM-Blamage verläuft der Neustart beim DFB noch etwas schleppend - dabei drängt die Zeit.

Kein Sportdirektor, keine Gegner: Der Neustart nach der erneuten WM-Blamage verläuft beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) noch etwas schleppend. Thomas Müller steht Bundestrainer Hansi Flick auf dem Weg zur so bedeutsamen Heim-EM zwar weiter zur Verfügung, doch 40 Tage nach dem schmerzhaften Vorrunden-Aus in Katar gibt es noch einige unbeantwortete Fragen im Verband des viermaligen Weltmeisters.

Die Suche nach einem Nachfolger von Oliver Bierhoff hält unvermindert an. Das so prominent besetzte externe Beratergremium wird nach seiner ersten Sitzung im Dezember noch in diesem Monat wieder zusammenkommen. "Wir müssen definieren, welches die Handlungsfelder sind, bevor wir über genaue Stellenbeschreibungen und nachfolgend über Kandidaten sprechen", erklärte Oliver Kahn im Bild-Interview.

Eine Frage werde dabei sein, ob man sich für ein oder zwei Personen entscheide. Einer könne den Nachwuchsbereich übernehmen, der andere sich ausschließlich um die Nationalmannschaft kümmern, so Kahn: "Wir erstellen jetzt ein klares Profil, um danach über passende Namen nachzudenken."

Neben dem Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters Bayern München gehören Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Oliver Mintzlaff und Rudi Völler dem Expertenrat an, der gemeinsam mit der DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke an den richtigen Lösungen für eine positive Zukunft des deutschen Fußballs arbeitet. Genauigkeit gehe dabei vor Schnelligkeit, hatte Neuendorf schon anfangs betont und liegt damit auf einer Wellenlänge mit seinen Mitstreitern.

Suche nach Gegnern für Testspiele gestaltet sich schwierig

"Es wäre viel zu kurz gesprungen, wenn wir einfach nur eine Personalie diskutieren würden", sagte Rummenigge der Sport Bild: "Das wird der Sache nicht gerecht." Auch die Planstelle des Nationalmannschaftsarztes muss nach dem freiwilligen Rückzug von Dr. Tim Meyer geschlossen werden. Die Zeit drängt, der Erfolgsweg Richtung EURO 2024 sollte bald eingeschlagen werden.

Dies gilt auch bei der Auswahl der Länderspiel-Gegner. Da die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick als Gastgeber für die EM bereits qualifiziert ist, stehen in diesem Jahr zehn Testspiele auf dem Programm - die ersten beiden bereits im März. Ergebnisse sollen wohl nach der gemeinsamen Sitzung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG am 27. Januar verkündet werden.

Weitere Doppeltermine sind im Juni, September, Oktober und November geblockt. Im Juni steht auch das 1000. Länderspiel der DFB-Verbandsgeschichte an. Flick liebäugelt zwar mit einer US-Reise nach der Saison, ein Auswärtsspiel zum großen Jubiläum scheint aber ausgeschlossen. Einen namhaften europäischen Gegner zu finden, ist aber auch kaum möglich. Spanien, die Niederlande und Italien sind im Juni beim Final Four der Nations League gefordert, England, Frankreich und Belgien sind in der EM-Quali im Einsatz.

"Im neuen Jahr wollen wir die Fans mit unseren Auftritten wieder begeistern und dafür sorgen, dass sie uns wieder bedingungslos unterstützen - auch dann, wenn es Rückschläge gibt", hatte Flick nach der WM im SID-Interview erklärt. Dafür müssen aber noch einige Fragen beantwortet werden.