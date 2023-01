Salzburg verpflichtet 16-Jährigen von Inter

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Christoph Freund und die Salzburger lotsen das nächste Talent in die Mozartstadt.

Red Bull Salzburg hat aus der Akademie von Inter Mailand den italienischen Nachwuchs-Nationalspieler Alessandro Ciardi verpflichtet.

Der seit wenigen Tagen 16-Jährige wurde bis Juni 2025 unter Vertrag genommen, wie Österreichs Serienmeister am Dienstag bekannt gab. Ciardi wird vorerst in Salzburgs U18 zum Einsatz kommen. Der Mittelfeldspieler agierte zuletzt im italienischen U16-Nationalteam, im vergangenen Dezember traf er in einem Testspiel gegen Österreich.

apa