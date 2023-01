Holzhauser wechselt zu Drittligist 1860 München

EXPA/JOHANN GRODER, APA

Holzhauser versucht ab sofort bei 1860 München sein Glück

Raphael Holzhauser setzt seine Karriere in der 3. deutschen Liga fort. Der 29-jährige Offensivspieler wechselte am Mittwoch vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven leihweise bis Sommer zu 1860 München.

Der zweifache ÖFB-Teamspieler soll seinen Beitrag dazu leisten, dass die "Löwen" doch noch den Sprung in die 2. Liga schaffen. Nach 17 Runden sind sie zwar nur Sechster, aber noch voll im Aufstiegsrennen, nur Tabellenführer SV Elversberg ist schon etwas enteilt.

Holzhauser, der in Deutschland schon für Stuttgart und Augsburg gespielt hat, machte in seiner ersten Halbsaison für Leuven 15 Pflichtspiele und brachte es dabei auf einen Treffer und vier Assists. Sein Vertrag bei den Belgiern läuft noch bis Ende Juni 2024. "Mein Ziel ist es, hier gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen den Traum des gesamten Vereins zu verwirklichen und mit meiner Leistung einen Teil dazu beizutragen", sagte Holzhauser. Laut dem steirischen 1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel setze man mit dem Transfer noch einmal ein Signal, dass der Club in dieser Saison noch viel erreichen wolle.

apa