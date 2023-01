Friesenbichler kehrt zu Gdansk zurück

ERWIN SCHERIAU, APA

Friesenbichler stürmt ab sofort in Danzig

Der frühere österreichische U21-Teamspieler Kevin Friesenbichler hat nach eineinhalb Jahren den lettischen Club FK RFS verlassen und ist zu Lechia Gdansk zurückgekehrt.

Beim polnischen Verein, wo der Stürmer bereits in der Saison 2014/15 unter Vertrag stand, erhielt er einen Vertrag bis 2025. In Lettland wurde der 28-jährige Friesenbichler 2021 Meister, davor war er in der österreichischen Bundesliga bei der Austria, beim WAC und bei Sturm Graz engagiert.

apa