Handl verlängert Vertrag bei Austria bis 2026

HELMUT FOHRINGER, APA

Handl verteidigt auch in Zukunft für die Austria

Johannes Handl hat seinen Vertrag bei der Wiener Austria bis Sommer 2026 verlängert.

Der 24-jährige Innenverteidiger kam im Herbst verletzungsbedingt nur zu sieben Einsätzen in Pflichtspielen, ist nun aber wieder voll fit. "Johannes Handl ist ein oft unterschätzter Innenverteidiger, der von Vereinsseite hohe Wertschätzung genießt. Wir sind davon überzeugt, dass er auch noch Potenzial nach oben hat", so Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner in einer Aussendung am Donnerstag.

apa