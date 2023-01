Bochum auch im letzten Test ohne Sieg

Der VfL Bochum startet mit wenig Rückenwind in die zweite Phase der Fußball-Bundesliga. Auch im letzten Test der langen Winterpause gegen den FC Luzern blieb der vom Abstieg bedrohte Tabellenvorletzte beim 1:1 (0:1) ohne Sieg.

Nach dem Führungstor für den Schweizer Erstligisten durch Ardon Jashari (13.) traf Philipp Hofmann (80.) immerhin zum Ausgleich. Am Samstag tritt der Bundesliga-Vorletzte die Rückreise aus Südspanien nach Deutschland an. Das erste Pflichtspiel steht am 21. Januar daheim gegen Hertha BSC an.

Für den VfL war es das zweite Spiel binnen weniger Stunden. Am späten Vormittag gab es ein peinliches 0:3 (0:2) an gleicher Stätte gegen den ungarischen Zweitligisten Diósgyőri VTK. Allerdings griff Trainer Thomas Letsch in dieser Partie zumeist auf Profis zurück, die eher nicht zum Kreis der Stammelf zählen. Nicht nur bei den Gegentoren durch Bence Bardos (13.), Daniel Lukasc (45.) und Gabor Jurek (90.) offenbarten sich große Mängel. "Das einzig Positive war, dass sich keiner bei uns verletzt hat", sagte Letsch.

VfL Bochum 1848: Riemann, Janko, Ordets, Schlotterbeck, Soares, Losilla, Stöger, Förster, Asano, Hofmann, Antwi-Adjei